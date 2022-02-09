Вяльбе объявила бойкот норвежским СМИ из-за критики Большунова

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Президент Федерации лыжных гонок РФ (ФЛГР) Елена Вяльбе объявила бойкот норвежским средствам массовой информации из-за негативной новости о победе Александра Большунова в скиатлоне на Олимпиаде в Китае.

— Я объявила бойкот норвежским СМИ. После спринта подходили ко мне, я им все сказала. Это нарушение всех мыслимых или немыслимых. Пускай извиняются прилюдно, — сказала глава Федерации.

Она добавила, что «недоумки» захотели сделать резонанс и перебить таким образом в СМИ свой проигрыш в гонке.

После победы российского спортсмена норвежское СМИ NRK выпустило публикацию о том, что российские лыжники вообще не должны принимать участие в гонке, передает «Спорт-Экспресс».

6 февраля российский спортсмен Александр Большунов выиграл золотую медаль в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине. Таким образом он принес национальной сборной третью медаль на текущих Играх.

Большунов покорил 30-километровую дистанцию за 1 час 16 минут 9,8 секунды. Серебро по итогам гонки досталось другому российскому спортсмену — Денису Спицову, который отстал от лидера на 1 минуту 11 секунд. На третьем месте расположился спортсмен из Финляндии Ийво Нисканен.

Позже лыжник прокомментировал свою победу. С победой Большунова также поздравила его супруга Анна. На своей странице в соцсети Instagram она опубликовала фото лыжника с подписью «Мое золото».