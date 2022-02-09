Фасады дома по реновации в Щукине будут похожи на плетеную корзину

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, Авиационная улица, 61к2 Карта всех событий

В столичном доме по программе реновации жилья будут уникальные фасады — они напоминают плетеную корзину. Он находится по адресу город Москва, район Щукино, Авиационная улица, владение 61, корпус 2. Об этом в среду, 9 февраля, заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

— Авторы проекта выбрали довольно оригинальное и изящное решение. Основной материал фасадов — фактурная плитка под кирпич бежевого и серо-коричневого цвета, выложенная под прямым углом друг к другу. Так и создается эффект плетеной корзины, лаконичный и эффектный одновременно. Также предусмотрены корзины под кондиционеры, окрашенные в темный оттенок, — рассказал он.

Здание будет иметь площадь около двадцати тысяч квадратных метров. На первом этаже разместят помещения для общественных предприятий, а также зоны общего пользования и помещение дежурного. Под зданием расположится подземный паркинг, территорию вокруг благоустроят — высадят деревья и кустарники, построят детские и спортивные площадки, зону отдыха.

До этого сообщалось, что в столичном районе Лефортово завершилось строительство жилого дома на 106 квартир по программе реновации. Он находится по адресу 2-я ул. Синичкина, владение 7, земельный участок № 1. Застройщиком стало «Управление гражданского строительства».