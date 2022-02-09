Гериатр Минздрава назвала максимальную продолжительность жизни в России

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Предельная продолжительность жизни человека в настоящее время составляет около 120 лет. Об этом в среду, 9 февраля, сообщила глава Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова, главный внештатный гериатр Министерства здравоохранения РФ Ольга Ткачева.

— Поэтому пока мы говорим, что предел около 120 лет. Хотя не факт, что современные технологии не позволят увеличить и этот предел, — приводит слова специалиста РИА Новости.

Сидячий образ жизни — проблема современного общества, которая с годами «преображается» в список заболеваний характерных и нехарактерных. Существуют ли физические «сигналы», которые способны намекнуть человеку, что образ жизни пора менять? Как страдает иммунитет людей, проводящих в офисном кресле и на диване девяносто процентов своего времени? И наконец, основной вопрос: что делать? «Вечерняя Москва» попросила специалистов дать ответы на поставленные вопросы.

По мнению экспертов, главный заметный эстетический и физический итог сидячего, неактивного образа жизни — это увеличение веса. Ни одна диета не способна помочь малоподвижному человеку.