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Выставка к юбилею художника Василия Нестеренко примет посетителей с 15 февраля

Михаил Алимов

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Выставка к юбилею художника Василия Нестеренко примет посетителей с 15 февраля
галерея Нестеренко

В столице с 15 февраля откроется выставка к 55-летию народного художника России, академика Российской академии художеств Василия Нестеренко. Она называется «О России с любовью». Об этом в среду, 9 февраля, сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры.

— Персональная выставка Василия Нестеренко «О России с любовью» в выставочных залах Российской академии художеств продлится с 15 февраля по 6 марта 2022 года. Она приурочена к 55-летию художника и 35-летию его активной творческой деятельности, — передает сообщение агентство городских новостей «Москва».

На выставке покажут и те произведения, которые ни разу не присутствовали на других экспозициях. Также там представят эскизы и проекты мозаик главного храма Вооруженных сил России в парке «Патриот» и творческий отчет о поездке в Сирию. Значительную часть выставки займут экспонаты пейзажной серии Нестеренко «Рубежи России». Он написал их в ходе своего путешествия по труднодоступным местам страны.

До этого сообщалось, что с момента окончания Сталинградской битвы 2 февраля исполняется 79 лет. Это сражение считается одним из самых кровопролитных и ожесточенных за всю историю Великой Отечественной войны и человечества в целом. В честь этого Музей Победы в Москве организовал виртуальную экспозицию, лекцию и кинопоказ.

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