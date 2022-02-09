Цикл бесплатных вебинаров для бизнесменов стартует в Москве

Фото: Денис Кондратьев / Вечерняя Москва

В столице стартует цикл бесплатных вебинаров для бизнесменов. Он пройдет с 10 февраля по 22 марта. Об этом в среду, 9 февраля, заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

По его словам, там расскажут, как зарегистрировать бизнес из дома, получить поддержку от властей города, локализовать свое предприятие в Москве, а также о многом другом.

— Подобные мероприятия мы проводим ежегодно, в прошлом году девять семинаров, которые проходили в онлайн- и офлайн-форматах, посетили более 35 тысяч человек. Для нас важно выходить на прямой диалог с инвесторами и представителями предприятий, в реальном времени решать возникающие вопросы, совместно находить новые форматы для ведения бизнеса и предлагать различные меры поддержки, — рассказал он.

Как отметил Прохоров, в прошлом году городские власти выдали 644 миллиона субсидиями для 57 предприятий. Активно развиваются интернет-ресурсы. Сервисами инвестиционного портала Москвы воспользовались более 150 тысяч раз.

Консультации пройдут на онлайн-платформе investmoscow.ru, зарегистрироваться для участия можно там же. Трансляции будут вестись на YouTube, а также в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Первый вебинар пройдет 10 февраля. Там выступят эксперты департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, АНО «Моспром», ГБУ «Малый бизнес Москвы» и АНО «МЭЦ».

До этого заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что более 142 тысяч новых ИП и компаний зарегистрировали в городе в 2021 году. При помощи консультантов проекта МБМ, по ее словам, открывали бизнес, связанный с интернет-торговлей, общепитом и грузоперевозками. Участие в обучающих мероприятиях МБМ в минувшем году приняли свыше 49 тысяч человек.

Одним из главных направлений деятельности проекта является консультационная поддержка. Так, в 2021-м в МБМ провели около 109 тысяч консультаций.