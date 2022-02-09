Норвежский журналист ответил на обвинения Вяльбе в критике Большунова

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Норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт заявил, что ни в чем не обвинял российских спортсменов, которые принимали участие в соревнованиях по скиатлону на Олимпиаде в Пекине.

По его словам, он писал, что Большунов является подарком для спорта и фантастическим профессионалом.

Он также добавил, что президент Федерации лыжных гонок РФ (ФЛГР) Елена Вяльбе «занимается театром» и демонстрируют свое мировоззрение, говоря о бойкоте в отношении норвежских СМИ.

Он также прокомментировал призывы главы ФЛГР извиниться перед российскими спортсменами.

— Да-да, мы слышали это раньше. В отличие от нее, я могу на это не реагировать. Она делает все, чтобы попытаться говорить о чем-то другом, а не о том, что происходит на самом деле. Это ее работа, она обычно так делает, — заключил журналист в интервью Dagbladet.

Накануне президент Федерации лыжных гонок РФ (ФЛГР) Елена Вяльбе объявила бойкот норвежским средствам массовой информации из-за негативной новости о победе Александра Большунова в скиатлоне на Олимпиаде в Китае. Она добавила, что «недоумки» захотели сделать резонанс и перебить таким образом в СМИ свой проигрыш в гонке.

После победы российского спортсмена норвежское СМИ NRK выпустило публикацию о том, что российские лыжники вообще не должны принимать участие в гонке.

6 февраля российский спортсмен Александр Большунов выиграл золотую медаль в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине. Таким образом, он принес национальной сборной третью медаль на текущих Играх.