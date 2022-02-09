Трех безработных мужчин госпитализировали с сильными порезами после драки в кафе

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Трех безработных мужчин с колото-резаными ранениями госпитализировали в ЮВАО Москвы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Примерно в 23:30 7 февраля в экстренные службы поступило сообщение о ножевом ранении в кафе на Шарикоподшипниковской улице. Прибывшие на место полицейские обнаружили трех мужчин 1996, 1991 и 2000 года рождения. У пострадавших зафиксировали сильные многочисленные порезы. Мужчин сразу же госпитализировали.

На следующий день правоохранители арестовали трех также безработных подозреваемых. Полицейские продолжают выяснять подробности случившегося. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

27 января прокуратура утвердила обвинение по делу об избиении фигуриста Соловьева.

Двое 18-летних мужчин, напавших на спортсмена, обвиняются в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений. Также прокурор отказал в удовлетворении ходатайств о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон.