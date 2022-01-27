Прокуратура утвердила обвинение по делу об избиении фигуриста Соловьева

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Россия, Москва, Центральный административный округ Карта всех событий

Прокуратура Центрального административного округа Москвы (ЦАО) утвердила обвинительный акт по уголовному делу об избиении фигуриста Дмитрия Соловьева. Об этом в четверг, 27 января, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Двое 18-летних мужчин, напавших на Соловьева, обвиняются в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений. Также прокурор отказал в удовлетворении ходатайств о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон.

— В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Тверской районный суд города Москвы. Обвиняемые содержатся под стражей, — говорится в сообщении.

Нападение на фигуриста Соловьева

21 декабря 32-летний фигурист Дмитрий Соловьев в результате драки попал в Боткинскую больницу. Вскоре полиция задержала подозреваемых в избиении спортсмена. В отношении них возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений».

Также стало известно, что один из нападавших на Соловьева — 17-летний студент Всероссийского государственного университета юстиции (ВГУЮ) при Минюсте, его зовут Владислав. Минувшим летом его зачислили на первый курс по специальности «судебная и прокурорская деятельность».

Позже Соловьев сам рассказал о том, как на него напали. По словам спортсмена, он вышел на улицу на минуту позже своей девушки и ее подруги. Там он увидел, что незнакомые молодые люди нецензурно выражаются и пристают к девушкам. Спортсмен попросил ребят не выражаться и вести себя прилично. В ответ на это двое парней начали «резко хамить и отвечать резким образом». 22 декабря молодой человек, задержанный за драку с Соловьевым, рассказал о произошедшем и принес извинения за оскорбления.