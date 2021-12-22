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Задержанный за нападение на фигуриста Соловьева рассказал о произошедшем

Анастасия Колоскова

Происшествия
Задержанный за нападение на фигуриста Соловьева рассказал о произошедшем
Фото: пресс-служба МВД

Молодой человек, задержанный за драку с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьевым, рассказал о произошедшем и принес извинения за оскорбления. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба МВД.

По его словам, конфликт произошел на улице.

— Человеку не понравилось, что мы стояли и разговаривали с его дамой, — описал задержанный причину ссоры.

По словам молодого человека, из словесной перепалки конфликт перерос в драку из-за того, что фигурист толкнул одного из оппонентов. После этого приятель задержанного несколько раз ударил спортсмена.

Молодой человек не подтвердил, что потерпевший сильно пострадал в результате драки, и пояснил, что дальнейшая судьба чемпиона ему неизвестна.

— Я хочу принести извинения за оскорбления, которые допускал со своей стороны, — заключил он.

Уточняется, что второй участник драки пояснить произошедшее отказался, однако раскаялся в содеянном.

Видео: пресс-служба МВД

До этого девушка спортсмена, двукратная чемпионка Европы по керлингу Анна Сидорова рассказала, что врачи обеспокоены количеством крови в головном мозге избитого фигуриста Дмитрия Соловьева.

Нападение на фигуриста Соловьева

21 декабря 32-летний фигурист Дмитрий Соловьев в результате драки попал в Боткинскую больницу. Вскоре полиция задержала подозреваемых в избиении спортсмена. В отношении них возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений».

Менеджер фигуриста рассказала, что Соловьев находится в нейрохирургическом отделении Боткинской больницы в среднетяжелом состоянии с многочисленными ушибами, гематомами и сотрясением мозга.

По словам девушки спортсмена Анны Сидоровой, Соловьев проведет в больнице минимум десять дней. Также известно, что следователи уже допросили Соловьева и Сидорову о произошедшем инциденте.

Также стало известно, что один из нападавших на Соловьева — 17-летний студент Всероссийского государственного университета юстиции (ВГУЮ) при Минюсте, его зовут Владиславом. Минувшим летом его зачислили на первый курс по специальности «судебная и прокурорская деятельность».

Позже Дмитрий Соловьев сам рассказал о том, как на него напали. По словам спортсмена, он вышел на улицу на минуту позже своей девушки и ее подруги. Там он увидел, что незнакомые молодые люди нецензурно выражаются и пристают к девушкам. Спортсмен попросил ребят не выражаться и вести себя прилично. В ответ на это двое парней начали «резко хамить и отвечать резким образом».

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