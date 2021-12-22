«Врачи обеспокоены»: девушка фигуриста Соловьева рассказала о его состоянии

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Врачи обеспокоены количеством крови в головном мозге фигуриста Дмитрия Соловьева, которого прошлой ночью избили в центре Москвы. Об этом сообщила девушка спортсмена, двукратная чемпионка Европы по керлингу Анна Сидорова.

По ее словам, ближайшие четыре дня — критическое время, в которое ситуация может измениться в любой момент.

— Состояние гематомы не увеличивается, это хорошо, но врачи обеспокоены, что большое количество крови в головном мозге, — сказала девушка в интервью телеканалу «Москва 24».

Видео: Telegram / Москва 24

До этого Дмитрий Соловьев впервые рассказал о том, как на него напали. По словам спортсмена, он вышел на улицу на минуту позже, чем его девушка (керлингистка Анна Сидорова — прим. «ВМ») и ее подруга. Там он увидел, что незнакомые молодые люди нецензурно выражаются и пристают к девушкам. Спортсмен попросил ребят не выражаться и вести себя прилично. В ответ на это двое парней начали «резко хамить и отвечать резким образом».

Нападение на фигуриста Соловьева

21 декабря 32-летний фигурист Дмитрий Соловьев в результате драки попал в Боткинскую больницу. Вскоре полиция задержала подозреваемых в избиении спортсмена. В отношении них возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений».

Менеджер фигуриста рассказала, что Соловьев находится в нейрохирургическом отделении Боткинской больницы в среднетяжелом состоянии с многочисленными ушибами, гематомами и сотрясением мозга.

По словам девушки спортсмена Анны Сидоровой, Соловьев проведет в больнице минимум десять дней. Также известно, что следователи уже допросили Соловьева и Сидорову о произошедшем инциденте.

Также стало известно, что один из нападавших на Соловьева — 17-летний студент Всероссийского государственного университета юстиции (ВГУЮ) при Минюсте по имени Владислав. Минувшим летом его зачислили на первый курс по специальности «Судебная и прокурорская деятельность».

На счету фигуриста победа на Олимпийских играх в Сочи, серебряная медаль Игр в Пхенчхане. Также Соловьев является бронзовым призером чемпионата мира в танцах на льду.