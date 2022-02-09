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ФСБ задержала четверых террористов «Хизб ут-Тахрир»* в Крыму

Евгений Белоусов

Происшествия
ФСБ задержала четверых террористов «Хизб ут-Тахрир»* в Крыму
Фото: depositphotos

ФСБ пресекла деятельность ячейки террористов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*. В ходе спецоперации в Крыму правоохранители задержали четверых террористов. Об этом в среду, 9 февраля, сообщили в пресс-службе ФСБ России.

По данным ведомства, целью террористов было свержение действующего конституционного строя и создание «всемирного халифата». Они распространяли среди жителей полуострова свои пропагандистские материалы.

По данным ТАСС, по местам жительства задержанных правоохранители изъяли значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*, средств связи, а также электронных носителей информации, которые задержанные использовали при ведении террористической деятельности. Следствием возбуждены уголовные дела.

Видео: Telegram / тасс

До этого сообщалось, что турецкие силовики задержали в Анкаре боевика террористической организации «Исламское государство»*, который имеет гражданство РФ. Информацию об этом предоставило турецкое издание Hurriyet. По данным газеты, задержанный террорист находился в розыске по линии Интерпола.

*«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» ­— террористическая организация, запрещена в России по решению Верховного суда РФ от 2003 года.

**«Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная на территории России по решению Верховного суда РФ.

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