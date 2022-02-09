«Злее гриппа»: иммунолог Крючков спрогнозировал свойства COVID-19 после пандемии

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После завершения пандемии коронавирус может перейти в разряд сезонных заболеваний. При этом он будет опаснее сезонного гриппа. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» поделился иммунолог Николай Крючков.

— Глобально года два, два с половиной (может быть, и три) будет нужно, чтобы это полностью улеглось. Кто-то считает, что это все в популяцию животных уйдет, но я думаю, что у людей останется в виде нового сезонного коронавируса. С учетом его нынешних параметров это будет самая «злая» ОРВИ, «злее» гриппа (не пандемического, а сезонного). Сейчас самая высокая летальность из сезонных — у гриппа: она составляет 0,12–0,17 процента от клинически проявленных случаев, — предположил собеседник «ВМ».

Специалист обратил внимание, что при схожей летальности сезонный коронавирус будет значительно более заразным. Однако до этого еще должно пройти время, так как сейчас летальность «омикрона» выше летальности гриппа, подчеркнул Крючков.

Иммунолог заметил, что в нынешних условиях важно заниматься «сглаживанием» волн коронавируса.

— Этого абсолютно не делается, хотя так не везде: в Британии и Дании все пустили на самотек, и мы вслед за ними это сделали. Но никто не говорит, что это будет успешная стратегия, потому что мы увеличиваем вероятность появления тяжелых мутаций. И нагрузка на здравоохранение огромна, — рассказал специалист.

Сложный период должен частично закончиться в мае, спрогнозировал Крючков. Дальше должно произойти снижение летальности. Летом могут возникать небольшие вспышки, а осенью, зимой и весной 2023 года возможен периодический взлет заболеваемости, который будет более управляемым, отметил иммунолог.

В результате люди станут менее восприимчивыми к «омикрону» и параллельные линии станут более распространенными, отметил эксперт.

— Я считаю, что в следующий сезон могут возникнуть волны с большей патогенностью и заражаемостью. Эволюция так складывается, что у вируса будут возникать параллельные линии («суперомикрон», BA.3 и еще что-нибудь такое). Какая-нибудь «супердельта», не связанная с «омикроном», потому что в популяции животных это все циркулирует и у небольшого количества людей также присутствует. Нужно будет этой ситуацией управлять, чтобы она не вышла из-под контроля, — заключил Крючков.