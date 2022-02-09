Мошенник похитил у родственника Сталина 16 миллионов рублей

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Прикинувшийся сотрудником Центробанка мошенник похитил у родственника Иосифа Сталина Леонида Аллилуева 16 миллионов рублей. Об этом в среду, 9 февраля. «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Как рассказал источник «ВМ», 93-летний ветеран Великой Отечественной войны обратился в полицию во вторник, 8 февраля. Он рассказал, что еще в сентябре ему позвонил неизвестный человек, который представился сотрудником Центробанка.

Он рассказал пенсионеру, что ради безопасности нужно обновить его счет в банке. Мошенник прислал Аллилуеву реквизиты якобы его нового счета. Ветеран каждый месяц переводил на указанный мошенником счет деньги. Всего Аллилуев отправил лжесотруднику Центробанка 16 миллионов рублей.

Сейчас правоохранительные органы выясняют личность мошенника и все обстоятельства произошедшего.

До этого Аллилуев уже становился жертвой мошенников. Летом 2021 года пытавшуюся похитить у него более трех миллионов рублей женщину приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Ее подельники несколько раз звонили ветерану и, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, убеждали его в необходимости проверить все наличные деньги на подлинность.