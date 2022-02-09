Россия оказалась на восьмом месте медального зачета Олимпиады

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Сборная России взяла 9 февраля одну бронзовую медаль и опустилась на восьмое место медального зачета.

Обладателем единственной награды стал шорт-трекист Семен Елистратов в забеге на 1500 метров. Всего в копилке команды 11 наград — две золотые, три серебряные и шесть бронзовых.

Общий зачет возглавляет Германия, на втором месте — Норвегия, а тройку замыкает Швеция. При этом Россия удерживает лидерство по числу наград с 11 медалями.

3 февраля правительство России утвердило распоряжение о вознаграждениях для победителей и призеров Олимпиады и Паралимпиады в Китае. Так, за золотую медаль спортсмен получит четыре миллиона рублей.

За второе место участнику Игр полагается вознаграждение в размере 2,5 миллиона рублей, а за третье — 1,7 миллиона. Вознаграждение также получат тренеры и те, кто сопровождает олимпийцев.

4 февраля в Пекине начались 24-е зимние Олимпийские игры. «Вечерняя Москва» разбиралась, какие виды спорта будут на Олимпиаде и какие ограничения будут действовать в период ее проведения, вспомнила крупный скандал, которым сопровождалась подготовка к соревнованиям, а также выяснила, в каком статусе будут выступать спортсмены из России.