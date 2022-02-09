Бойцовская собака напала на пенсионерку с 3-летним внуком в Подмосковье

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Россия, Московская область, городской округ Подольск, деревня Федюково Карта всех событий

Собака бойцовской породы напала на пенсионерку и ее 3-летнего внука в подмосковном Подольске. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 9 февраля, сообщила руководитель пресс-службы подмосковной прокуратуры Наталия Григорьева

По ее словам, женщина отводила внука в детский сад утром 8 февраля. По пути в сад на них напала собака бойцовской породы. В результате нападения ребенка пришлось госпитализировать.

— В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению требований законодательства об ответственном обращении с животным, — Григорьева.

Меры прокурорского реагирования будут приняты после проверки, если на то будут основания, заключила она.

В январе в поселке Домна Читинского района Забайкальского края погибла семилетняя девочка, на которую напали собаки. Согласно данным следствия, сообщение об исчезновении ребенка поступило в местное отделение полиции 22 января около 17:00 (11:00 по московскому времени). Через 30 минут тело ребенка нашли на пустыре. На нем были обнаружены следы нападения животных.

После этого случая спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в России необходимо ввести ответственность для региональных чиновников, которые контролируют ситуацию с бездомными животными.