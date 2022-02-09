Пиманов объяснил, почему не хотел быть ведущим передачи «Человек и закон»

Фото: Дмитрия Коробейникова

Телеведущий, продюсер, режиссер и сценарист Алексей Пиманов признался, что не хотел становиться ведущим передачи «Человек и закон», лицом которой он является.

По словам Пиманова, он искренне не хотел садиться в кресло ведущего популярной передачи из-за личных соображений.

— Мне не нравится криминальный мир, тюрьмы, адвокатские конторы и вся эта грязь — войны компроматов и так далее. Но нужно было кому-то сесть в кадр, я сел, я ведь занимался политологией и для меня — это не непонятная тема, — признался он.

Телеведущий также добавил, что всегда хотел сделать передачу не криминальной, а в первую очередь общественно-политической. Именно поэтому среди сюжетов о преступлениях появились истории больных детей и ролики, посвященные памяти знаменитых артистов.

Несмотря на столько лет работы с передачей «Человек и закон», добавил Пиманов, своим главным призванием он по-прежнему считает режиссуру, передает KP.RU.

До этого российский артист балета и хореограф Николай Цискаридзе признался, что на передаче «Танцы со звездами» он предпочел бы находиться на месте ведущего, а не в жюри.

По его словам, несомненное преимущество ведущего — он не обязан высказывать собственное мнение.