Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Пиманов объяснил, почему не хотел быть ведущим передачи «Человек и закон»

Евгений Белоусов

Общество
Пиманов объяснил, почему не хотел быть ведущим передачи «Человек и закон»
Фото: Дмитрия Коробейникова

Телеведущий, продюсер, режиссер и сценарист Алексей Пиманов признался, что не хотел становиться ведущим передачи «Человек и закон», лицом которой он является.

По словам Пиманова, он искренне не хотел садиться в кресло ведущего популярной передачи из-за личных соображений.

— Мне не нравится криминальный мир, тюрьмы, адвокатские конторы и вся эта грязь — войны компроматов и так далее. Но нужно было кому-то сесть в кадр, я сел, я ведь занимался политологией и для меня — это не непонятная тема, — признался он.

Телеведущий также добавил, что всегда хотел сделать передачу не криминальной, а в первую очередь общественно-политической. Именно поэтому среди сюжетов о преступлениях появились истории больных детей и ролики, посвященные памяти знаменитых артистов.

Несмотря на столько лет работы с передачей «Человек и закон», добавил Пиманов, своим главным призванием он по-прежнему считает режиссуру, передает KP.RU.

До этого российский артист балета и хореограф Николай Цискаридзе признался, что на передаче «Танцы со звездами» он предпочел бы находиться на месте ведущего, а не в жюри.

По его словам, несомненное преимущество ведущего — он не обязан высказывать собственное мнение.

Читайте также:
Телевидение передача Режиссеры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Странный талант Дани Милохина

Никита Миронов
Никита Миронов

Откуда вдруг столько интриганов и сплетников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Гордость и сомнения

Александр Тверской
Александр Тверской

У молодежи растет интерес к науке

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эзотерики в чалме, или Чудесная вода

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Разглядеть глаза лернейской гидры

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Москва и Пекин вместе

Все мнения
О проекте