МИД призвал Великобританию изменить тональность в диалоге с Россией

Фото: МИД РФ

Великобритании следует поменять тональность риторики в отношении России. Об этом заявили в пресс-службе российского МИД в среду, 9 февраля.

— Российско-британские отношения сейчас находятся на низкой отметке, причем отнюдь не по нашей вине. Усугубляет положение в межгосударственном диалоге и жесткая антироссийская, на грани здравого смысла, риторика британских официальных лиц, — говорится в сообщении.

Лондону следует понимать, что без изменения тональности выступлений руководства страны невозможно продуктивное взаимодействие, считают в ведомстве. Диалог между странами должен быть основан на принципах равноправия и взаимоуважения, отмечается на сайте МИД.

9 февраля политолог Сергей Марков заявил «ВМ», что России следует вести диалог по безопасности в Европе напрямую с США, так как страны Веймарского треугольника (Франция, ФРГ и Польша — прим. «ВМ») не являются независимыми в решении этого вопроса. По его словам, лидеры трех европейских государств «играют роль массовки».

Эксперт также добавил, что наличие среди стран, выступивших с подобным заявлением, «жестко антироссийской и проамериканской» Польши свидетельствует о том, что Франция и Германия отказываются от своей самостоятельной позиции.