Врач рассказала, как пожилым людям восстановиться после коронавируса

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9 февраля главный внештатный гериатр Министерства здравоохранения России Ольга Ткачева заявила, что штамм «омикрон» может вызвать серьезные осложнения у пожилых людей. Поэтому нужно продолжать соблюдать меры безопасности.

По словам Ольги Ткачевой, нельзя легкомысленно относиться к COVID-19.

— Сейчас, увидев, что у большинства «омикрон» протекает не так тяжело, многие делают серьезную ошибку. Не боятся переболеть и думают, что якобы это лучше, чем сделать прививку, — говорит Ткачева.

Она добавила, что существуют три причины, по которым нужно оставаться осторожными и постараться избежать заражения коронавирусом.

— Во-первых, «омикрон» не вытеснил другие штаммы, поэтому сейчас циркулирует не только «омикрон», есть риск заразиться другим вариантом коронавируса, — объясняет Ольга Ткачева. — Во-вторых, заболевание при «омикроне» не у всех протекает легко. Есть случаи, когда «омикрон» приводил к тяжелым осложнениям у пациентов с хроническими заболеваниями — онкологическими, сердечнососудистыми, сахарным диабетом. А это в первую очередь как раз пожилые люди. И третий момент: постковидный синдром. В нашем центре идет исследование, мы оцениваем последствия перенесенной коронавирусной инфекции и видим, что лонгковид может развиться даже у тех, кто острую фазу перенес легко. COVID-19 оставляет последствия — это очевидно.

Ольга Ткачева добавила, что лучший способ защиты от коронавируса — прививка.

— Не думайте, что переболеть легче, чем вакцинироваться. Проблемы у переболевших останутся, — сказала Ткачева.

Врач дала рекомендации пожилым людям, которые всетаки заразились COVID-19. Она посоветовала следить за своим рационом.

— Недостаточное питание — это недостаточное потребление белка в пищу. Это атрофия мышц. И это очень плохо потом скажется на физической активности. Поэтому надо стараться есть то, что вкусно, — рассказала Ткачева.

Исключение, по ее словам, составляют легкоусвояемые углеводы, например конфеты и другие сладости.

Кроме того, важна физическая активность. Ольга Ткачева посоветовала пожилым людям каждый день проводить на улице около 40 минут. А еще огромную роль в восстановлении после COVID-19 играет полноценный сон.

— Если гипертония, нужно контролировать цифры артериального давления. Если диабет — контролировать уровень глюкозы и использовать те лекарства, которые назначил врач. То есть в этот период особенно важно контролировать состояние здоровья и следовать рекомендациям врача, — заключила Ткачева.

Она добавила, что, несмотря на пандемию, максимальная продолжительность жизни сейчас составляет 120 лет. И этот показатель продолжает увеличиваться.