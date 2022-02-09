ВВП России увеличился почти на пять процентов в 2021 году

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Российская экономика по итогам 2021 года выросла на 4,6 процента. Об этом сообщили в Минэкономразвития в среду, 9 февраля.

— По оценке Минэкономразвития России, в 2021 году ВВП вырос на 4,6 процента, полностью компенсировав снижение на 2,7 процента в 2020 году. В декабре годовой рост ВВП сохранялся на высоких уровнях: 4,3 процента год к году (после 5,3 процента год к году в ноябре, 4,9 процента год к году в октябре и 4,3 процента год к году в третьем квартале 2021 года), несмотря на высокую базу декабря 2020 года, — говорится в сообщении.

Вклад в восстановление экономики внесли как производственные отрасли, так и отрасли, ориентированные на потребительский спрос, отмечается на сайте Минэкономразвития.

4 февраля профессор РАНХиГС, кандидат экономических наук Юрий Юденков рассказал «ВМ», что рубль «не крепнет» вслед за дорожающей нефтью исключительно по политическим причинам.

Страны Запада, как уточнил он, пишут о том, что Россия вот-вот начнет войну и, следовательно, никто не хочет вкладываться в экономику страны. Эксперт отметил, что пока в западной прессе продолжат усиливать информационную войну в отношении России и будет сохраняться такая политическая неопределенность, рубль будет оставаться неустойчивой валютой. По его словам, отечественная нефть повысила свои показатели вслед за остальными мировыми марками черного золота.