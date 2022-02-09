Двух человек изрезали ножом в драке на юго-востоке Москвы

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Россия, Москва, Таганско-Краснопресненская линия, метро Волгоградский проспект Карта всех событий

Два человека пострадали в драке с ножом в среду, 9 февраля, на юго-востоке столицы.

Конфликт случился на Волгоградском проспекте, недалеко от одноименной станции метро. В результате драки ножом изрезали двух человек, оба отказались от госпитализации.

Известно, что в потасовке принимали участие от шести до десяти человек. По некоторым данным, драка произошла из-за уличного конфликта. Порезавшие людей скрылись с места происшествия, сообщает РЕН ТВ.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.

Трое безработных мужчин попали в больницу после драки в кафе на юго-востоке Москвы. Около 12 часов ночи 7 февраля в экстренные службы поступило сообщение о ножевом ранении в кафе на Шарикоподшипниковской улице. Прибывшие на место полицейские обнаружили трех мужчин 1996, 1991 и 2000 годов рождения.