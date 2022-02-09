Уволившаяся из-за чтения стихов Хармса учительница меняла ФИО из-за судимости

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Читавшая школьникам стихи репрессированных поэтов Александра Введенского и Даниила Хармса учительница одной из гимназий Санкт-Петербурга Серафима Сапрыкина ранее была судима.

Женщина сменила фамилию, имя и отчество, чтобы устроиться на работу в школу. Ранее ее звали Симой Чингизовной Казимовой. В 2008 году ее осудили на два года условно за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Сама Сапрыкина уверяет, что «взяла псевдоним», потому что в школе с отчеством Чингизовна работать было бы сложно, поэтому стала Олеговной и Сапрыкиной (фамилия мужа). Наличие судимости она полностью отрицает, — мол, с ней она не смогла бы никуда устроиться.

По словам педагога, ее репутацию может очернять экс-супруг и все это — ложь. Хотя документы, которые имеются в распоряжении СМИ, говорят об обратном.

— Меня звали Хатима Хадуева. Я сменила имя на Сима Казимова, а потом сменила на Варлену Франциско. Какое это имеет отношение к делу? — спросила учительница у журналистов, передает Telegram-канал Shot.

7 февраля стало известно, что в декабре 2021 года учительницу гимназии № 168 в Санкт-Петербурге Серафиму Сапрыкину вынудили уволиться после того, как она прочитала ученикам стихи репрессированных поэтов Хармса и Введенского. Директор образовательного учреждения 80-летняя Светлана Лебедева после тематического урока собрала совещание и выдвинула педагогу ультиматум: или уволиться, или уйти по статье утраты доверия.

Директор гимназии утверждала, что Введенский и Хармс являются «врагами народа» и «пособниками фашистов» — за это они были схвачены в свое время НКВД. Педагог попыталась напомнить Лебедевой, что поэты давно уже оправданы посмертно, но это не убедило женщину.

В итоге Сапрыкина написала заявление об увольнении по собственному желанию. Позднее учительница сообщила о данном инциденте в социальных сетях.