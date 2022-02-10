Педиатр назвал смертельно опасный симптом «омикрона» у детей

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При заражении штаммом COVID-19 «омикрон» у детей до пяти лет, в частности мальчиков, развивается острый ларинготрахеит, при котором может возникнуть отек гортани. Это заболевание требует немедленной госпитализации, иначе ребенок может умереть. Об этом сообщил врач-педиатр, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

— Острый ларинготрахеит развивается чаще всего у мальчиков до пяти лет и может привести к стенозу гортани или крупу. Ранее у детей раннего возраста он чаще развивался при парагриппе, но теперь растет число таких случаев и при «омикроне», так как новый штамм активно размножается в верхних дыхательных путях и вызывает их острое воспаление. Развивается стеноз буквально за несколько часов, и если ребенка вовремя не госпитализировать, он может погибнуть, — рассказал он.

Врач перечислили основные симптомы стеноза гортани, которые указывают на то, что заболевшему требуется срочная госпитализация.

— Если у ребенка на фоне заболевания побледнел или посинел носогубный треугольник, кашель стал «лающим», голос осип, а дыхание стало частым, шумным и свистящим с участием вспомогательной мускулатуры, развивается одышка и беспокойство, это означает, что заболевшему требуется незамедлительная помощь медиков, — подчеркнул Токарев в беседе с порталом Ura.ru.

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8 февраля Мурашко сообщил, что дети составляют 20 процентов от общего числа пациентов с COVID-19. Было госпитализировано почти 12 тысяч детей.