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Мурашко: Дети составляют 20 процентов от общего числа пациентов с COVID-19

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Мурашко: Дети составляют 20 процентов от общего числа пациентов с COVID-19
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

На сегодняшний деть дети составляют около 20 процентов от общего числа заболевших коронавирусом в России. Об этом во вторник, 8 февраля, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

— Сегодня от общего количества пациентов 20 процентов — это именно маленькие пациенты. Госпитализировано сегодня почти 12 тысяч детей. Рост госпитализаций за неделю составил 28 процентов, — цитирует его РИА Новости.

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5 февраля Роспотребнадзор сообщил об отмене обязательной изоляции для людей, которые контактировали с заболевшими коронавирусом. Также было принято решение исключить ношение перчаток из перечня мер по борьбе с коронавирусом.

До этого, 26 января, Мурашко заявил, что дети заражаются штаммом коронавируса «омикрон» в 2,5 раза чаще, нежели другими вариантами COVID-19. Он уточнил, что педиатрия в период распространения инфекции должна адаптироваться к эпидемиологической обстановке.

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