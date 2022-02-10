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Поезд «Ласточка» протаранил легковой автомобиль, один человек пострадал

Юлия Курганова

Происшествия
Поезд «Ласточка» протаранил легковой автомобиль, один человек пострадал
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»
Россия, Москва, Светлый проезд Карта всех событий

Скоростной поезд «Ласточка» протаранил легковую машину в Москве в среду, 9 февраля.

Авария произошла на Светлом проезде. Поезд двигался без пассажиров.

По предварительной информации, пострадал один человек — водитель автомобиля. От госпитализации он отказался.

Другие подробности произошедшего выясняются, сообщает РЕН ТВ.

СК проводит проверку после странной гибели 24-летней проводницы поезда. Правоохранители устанавливают обстоятельства гибели проводницы 7 февраля на 52-м километре перегона Марамзино — Колюткино Свердловской железной дороги. Следователи выясняют, действительно ли девушка выпала из поезда и умерла.

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