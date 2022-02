Эксперты рассказали, как нужно питаться людям старше 50 лет

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Эксперты рассказали о пищевых привычках, от которых лучше всего избавиться людям старше 50 лет. У них часто возникают такие заболевания, как остеопороз, инфаркт, атрофия мышечной ткани и дивертикулез. Также специалисты дали советы по правильному питанию пожилых.

По словам экспертов, следует ограничить употребление сахара. Рафинированный сахар, который содержится в сладких газировках, конфетах, готовых хлопьях и других продуктах, подвергшихся технологической обработке, оказывает негативное влияние на здоровье, поскольку среди прочего он усугубляет воспалительные процессы и вызывает развитие ожирения, диабета и заболеваний сердца, пояснили специалисты.

Женщинам нужно употреблять не более шести чайных ложек сахара в день, а мужчинам — не более девяти чайных ложек сахара в день.

Также необходимо употреблять меньше жиров животного происхождения. Мясо является отличным источником белка и жизненно важных аминокислот, витаминов и минералов. Но некоторые разновидности мяса содержат в себе огромное количество насыщенных жиров и холестерина. Употребление большого количества насыщенных жиров может привести к повышению уровня холестерина липопротеинов низкой плотности, что в свою очередь увеличивает риск развития инфаркта и инсульта, сообщили эксперты.

Кроме того, следует увеличить количество клетчатки в рационе. Она содержится во фруктах, овощах, цельном зерне, орехах, семенах и бобовых. Клетчатка эффективно помогает снизить уровень холестерина в крови.

Еще стоит отказаться от фастфуда, так как большинство блюд, предлагаемых в ресторанах быстрого питания, содержат много соли, жира и калорий. У тех людей, которые страдают гипертонией, соль может способствовать повышению давления, что со временем наносит вред сердцу, сообщается на портале Eat This Not That.

