Названы 10 неочевидных признаков того, что организму нужны витамины

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Нередко дефицит витаминов проявляется в виде симптомов, схожих с другими отклонениями: например, кровоточивость десен может быть как признаком нехватки витамина C, так и проявлением гингивита. Во всех случаях важно обратиться к врачу, который определит, в чем именно заключается проблема, и назначит соответствующее лечение. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.

Как отметила врач, о нехватке витаминов может сигнализировать общее ухудшение здоровья.

— Возможно снижение иммунитета, когда человек часто болеет ОРВИ вроде бы на ровном месте и болезнь достаточно долго длится, иногда с осложнениями. И в целом присутствует повышенная утомляемость, — рассказала собеседница «ВМ».

Повышенная ломкость костей также является возможным признаком недостатка витаминов, заметила диетолог. В этом случае достаточно легко сломать руку или ногу, пожилые люди часто повреждают шейку бедра.

Невозможность сосредоточиться — еще один из вероятных симптомов нехватки витаминов, отметила эксперт.

— Вроде таких явных признаков и нет, но, скажем так, тяжело освоить новый материал. Со старым все легко: человек ходит на работу и все у него нормально. Но, например, грядет повышение и нужно освоить какую-то новую функцию. И здесь может возникнуть стопор, — рассказала Соломатина.

По ее словам, о недостатке витаминов могут говорить внешние признаки: сухость кожи, ломкие и слоящиеся ногти. Однако плохое состояние кожи может быть вызвано и другими причинами: например, генетически ускоренным старением, частым нахождением на солнце или на холодном воздухе, а также работой на вредных предприятиях.

Стоит обратить внимание на нарушение равновесия, заметила диетолог.

— Например, раньше человек нормально застегивал ботинки, а тут он наклоняется и его все время ведет в сторону. Такая история тоже может быть начальным признаком нехватки, например, витамина B12 и фолиевой кислоты, — рассказала эксперт.

Бессонница и раздражительность также могут быть спровоцированы нехваткой витаминов. Из-за этого человек может потерять способность адекватно общаться, предупредила врач.

Специалист подчеркнула: многие симптомы нехватки витаминов очень легко спутать с другими заболеваниями.

— Например, если говорить про кровоточивость десен при недостатке витамина C, то раньше вообще была распространена цинга: у людей выпадали десны, все опухало. Сейчас это может характеризоваться и неправильной гигиеной зубов. Тот же гингивит может это нарушение вызывать. И пока не будет подавлена бактериальная флора, воспаление будет проявляться, — предупредила специалист.

Эксперт отметила, что при хорошей генетике и регулярном уходе за полостью рта шансов получить проблемы с деснами меньше. А в случае предрасположенности неприятная симптоматика может проявиться быстрее, но это необязательно будет только недостаток витамина C, подчеркнула собеседница «ВМ».

Совершенно разными причинами может быть вызвано и грустное настроение, отметила эксперт.

— Во-первых, это может быть просто индивидуальной особенностью человека, потому что есть ипохондрики и так далее. Кто-то воспринимает какие-то события очень близко к сердцу, не пытается их анализировать. А может быть — как проявление недостатка того же витамина D, — отметила диетолог.

Заеды в уголках губ также могут быть как признаком нехватки витаминов, так и грибкового заболевания кожи, и других нарушений в организме, заметила врач.

По словам Соломатиной, с большой вероятностью избежать нехватки витаминов можно, грамотно контролируя рацион.

— Конечно, должно быть полноценное питание, потому что все основное мы берем оттуда. Продукты должны быть разнообразными, потому что в разных продуктах содержится разное количество витаминов. Не нужно углубляться без крайней нужды в вегетарианство, веганство, сыроедение, монодиеты, — посоветовала диетолог.

Как заметила собеседница «ВМ», не стоит самостоятельно употреблять витаминные комплексы. Тем более вредно для организма увеличение дозы: в результате этого может возникнуть передозировка витаминов, что будет еще хуже, чем их нехватка.

При наличии любых подозрений стоит обратиться к врачу, рекомендовала диетолог.

— Сначала нужно посетить терапевта, а он уже направит к нужному специалисту. Может быть, дело вообще не в витаминах, они просто вторичны: что-то не усваивается, если человек питается полноценно, хорошо отдыхает. Это уже вторичное проявление какого-то заболевания, тогда смысла никакого нет пить витамины. Возможно, есть заболевания со стороны нервной системы. В этом случае терапевт направит к неврологу, — рассказала Соломатина.

Самостоятельно сдавать анализы на витамины не стоит, потому что такие исследования обойдутся слишком дорого. Кроме того, зная результаты анализов, человек сможет только самостоятельно приобрести витамины и принимать их. Причина недостатка таковых при этом не будет выяснена, заключила врач.