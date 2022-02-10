Палестинка по совету «целителя» вбила гвоздь себе в голову, чтобы родить мальчика

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В Палестине женщина вбила гвоздь в голову по совету «целителя» для того, чтобы родить наследника.

— Она сказала, что одна женщина в ее районе сделала то же самое и родила мальчика, хотя УЗИ показало, что ее будущий ребенок — девочка, — рассказал доктор Хайдер Сулеман, в больницу которого поступила пострадавшая женщина.

Гвоздь глубоко проник в череп женщины, домашние заметили «что-то не то», когда она потеряла сознание. Родные пытались удалить гвоздь дома, но не смогли, медики успешно удалили его после операции.

Отмечается, что у пострадавшей уже есть три ребенка, и все девочки. По словам палестинки, супруг начал угрожать ей разводом, если она родит четвертую.

— Она находится на третьем месяце беременности, и из-за страха мужа она пошла к целителю, который дал ей тавиз, слова для чтения и гвоздь. Затем она вернулась домой и забила гвоздь себе в голову, — рассказали сотрудники больницы, сообщается на портале Dawn.

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