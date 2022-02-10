Ученые назвали овощ, который быстро понизит сахар в крови

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Ученые обнаружили одну овощную культуру, употребление которой эффективно и быстро снижает уровень сахара в крови.

Согласно данным исследования, употребление в пищу сельдерея оказывает благоприятное воздействие на уровень сахара в крови. Ученые проанализировали воздействие экстракта из листьев сельдерея на уровень глюкозы в крови у пожилых людей в преддиабетическом состоянии и выяснили это.

Специалисты назвали продукты, из-за которых стремительно повышается сахар в крови, они обладают высоким гликемическим индексом. К ним относятся: сахар и сладкие продукты, подслащенные безалкогольные напитки, белый хлеб, картофель и белый рис.

Продукты с низким или средним гликемическим индексом расщепляются в организме медленнее, и повышение сахара в крови происходит постепенно. К ним относятся некоторые фрукты и овощи, зернобобовые, а также цельнозерновые продукты, такие как овсяная крупа.

Симптомам диабета второго типа являются: учащенные позывы к мочеиспусканию, особенно по ночам, постоянная жажда, сильное чувство усталости, потеря веса без всяких усилий, зуд в области пениса и влагалища, порезы и раны заживают значительно дольше и нечеткое зрение.

Исследователи посоветовали при наличии любых симптомов диабета второго типа обратиться к врачу, сообщается в издании Daily Express.

Эксперты рассказали, как нужно питаться людям старше 50 лет. У них часто возникают такие заболевания, как остеопороз, инфаркт, атрофия мышечной ткани и дивертикулез. Специалисты дали советы по правильному питанию пожилых.