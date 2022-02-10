Столичный врач объяснил, как следует восстанавливаться после ОРВИ

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Переболевшим ОРВИ необходимо избегать физических нагрузок, высыпаться, бывать на свежем воздухе, наладить сбалансированное питание и питьевой режим и создавать позитивный настрой. Об этом рассказал главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Он сообщил, что у большинства пациентов выздоровление после ОРВИ наступает через пять-семь дней, а в некоторых случаях — уже через три дня. За эти дни проходят симптомы, которые встречаются при простудных и вирусных заболеваниях, и повышенная температура. Но при появлении симптомов ОРВИ важно сразу же начать лечиться. От этого будет зависеть тяжесть течения и возможные последствия после заболевания.

— При появлении симптомов можно обратиться за консультацией к врачу несколькими способами: без записи прийти на прием в любую удобную для пациента поликлинику или записаться онлайн к дежурному врачу в свою поликлинику, оставить заявку на аудиоконсультацию, во время которой врач сможет дистанционно открыть больничный и дать рекомендации по лечению. Во время болезни можно связаться с врачом посредством телемедицинских технологий, то есть это будет обычный осмотр врача, только в режиме онлайн, — рассказал врач.

Тяжельников добавил, что любой вирус истощает организм, поэтому после выздоровления нужно время для восстановления. В этот период следует соблюдать питьевой режим, чтобы выводить интоксикацию, придерживаться облегченного меню в питании, включая в рацион больше полезных продуктов, содержащих витамины и микроэлементы. Также необходимо высыпаться, гулять и не напрягаться.

Кроме того, медик посоветовал искать поводы для хорошего настроения и мотивацию быть здоровым, сообщает РИА Новости.

Московские врачи за сутки провели более 45 тысяч аудиоконсультаций с пациентами с симптомами ОРВИ. С 28 января медики удаленно и очно помогли 470 тысячам граждан.