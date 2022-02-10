Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Столичный врач объяснил, как следует восстанавливаться после ОРВИ

Юлия Курганова

Общество
Столичный врач объяснил, как следует восстанавливаться после ОРВИ
Фото: Pixabay

Переболевшим ОРВИ необходимо избегать физических нагрузок, высыпаться, бывать на свежем воздухе, наладить сбалансированное питание и питьевой режим и создавать позитивный настрой. Об этом рассказал главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Он сообщил, что у большинства пациентов выздоровление после ОРВИ наступает через пять-семь дней, а в некоторых случаях — уже через три дня. За эти дни проходят симптомы, которые встречаются при простудных и вирусных заболеваниях, и повышенная температура. Но при появлении симптомов ОРВИ важно сразу же начать лечиться. От этого будет зависеть тяжесть течения и возможные последствия после заболевания.

— При появлении симптомов можно обратиться за консультацией к врачу несколькими способами: без записи прийти на прием в любую удобную для пациента поликлинику или записаться онлайн к дежурному врачу в свою поликлинику, оставить заявку на аудиоконсультацию, во время которой врач сможет дистанционно открыть больничный и дать рекомендации по лечению. Во время болезни можно связаться с врачом посредством телемедицинских технологий, то есть это будет обычный осмотр врача, только в режиме онлайн, — рассказал врач.

Тяжельников добавил, что любой вирус истощает организм, поэтому после выздоровления нужно время для восстановления. В этот период следует соблюдать питьевой режим, чтобы выводить интоксикацию, придерживаться облегченного меню в питании, включая в рацион больше полезных продуктов, содержащих витамины и микроэлементы. Также необходимо высыпаться, гулять и не напрягаться.

Кроме того, медик посоветовал искать поводы для хорошего настроения и мотивацию быть здоровым, сообщает РИА Новости.

Московские врачи за сутки провели более 45 тысяч аудиоконсультаций с пациентами с симптомами ОРВИ. С 28 января медики удаленно и очно помогли 470 тысячам граждан.

Читайте также:
ОРВИ Врачи советы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Странный талант Дани Милохина

Никита Миронов
Никита Миронов

Откуда вдруг столько интриганов и сплетников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Гордость и сомнения

Александр Тверской
Александр Тверской

У молодежи растет интерес к науке

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эзотерики в чалме, или Чудесная вода

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Разглядеть глаза лернейской гидры

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Москва и Пекин вместе

Все мнения
О проекте