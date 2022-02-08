Московские врачи за сутки провели более 45 тысяч аудиоконсультаций с пациентами

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Московские врачи за последние сутки провели более 45 тысяч онлайн-консультаций для пациентов с симптомами ОРВИ. Об этом сообщил Telegram-канал комплекса социального развития «Москва о важном» во вторник, 8 февраля.

Там также добавили, что с 28 января медики удаленно и очно помогли 470 тысячам гражданам.

— Поликлиники столицы продолжают оказывать помощь пациентам с симптомами ОРВИ, в том числе и удаленно. Только за последние сутки первичную аудиоконсультацию врача получили более 45 тысяч жителей, всего с 28 января — почти 470 тысяч жителей, — уточнили в Telegram-канале.

Ранее москвичам рассказали, как город справляется с пандемией коронавируса.

Москва уже больше трех недель сражается с «омикрон»-штаммом. В борьбе с болезнью городу помогает подготовленная инфраструктура. В столичных поликлиниках, например, появился новый алгоритм обслуживания пациентов, а также принят новый стандарт работы с пациентами с ОРВИ. В детских стационарах увеличили количество больничных коек, а для тех граждан, которые заметили у себя первичные симптомы ковида, врачи поликлиники предоставляют первичную аудиоконсультацию.

7 февраля москвичам рассказали, как поменялись требования для больных COVID-19 и контактировавших с ними.