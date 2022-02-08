Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Московские врачи за сутки провели более 45 тысяч аудиоконсультаций с пациентами

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Московские врачи за сутки провели более 45 тысяч аудиоконсультаций с пациентами
Фото: Karolina Grabowska / Pexels

Московские врачи за последние сутки провели более 45 тысяч онлайн-консультаций для пациентов с симптомами ОРВИ. Об этом сообщил Telegram-канал комплекса социального развития «Москва о важном» во вторник, 8 февраля.

Там также добавили, что с 28 января медики удаленно и очно помогли 470 тысячам гражданам.

— Поликлиники столицы продолжают оказывать помощь пациентам с симптомами ОРВИ, в том числе и удаленно. Только за последние сутки первичную аудиоконсультацию врача получили более 45 тысяч жителей, всего с 28 января — почти 470 тысяч жителей, — уточнили в Telegram-канале.

Ранее москвичам рассказали, как город справляется с пандемией коронавируса.

Москва уже больше трех недель сражается с «омикрон»-штаммом. В борьбе с болезнью городу помогает подготовленная инфраструктура. В столичных поликлиниках, например, появился новый алгоритм обслуживания пациентов, а также принят новый стандарт работы с пациентами с ОРВИ. В детских стационарах увеличили количество больничных коек, а для тех граждан, которые заметили у себя первичные симптомы ковида, врачи поликлиники предоставляют первичную аудиоконсультацию.

7 февраля москвичам рассказали, как поменялись требования для больных COVID-19 и контактировавших с ними.

Читайте также:
Врачи Москва Коронавирус
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Тверской
Александр Тверской

У молодежи растет интерес к науке

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эзотерики в чалме, или Чудесная вода

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Разглядеть глаза лернейской гидры

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Москва и Пекин вместе

Федор Смуглин
Федор Смуглин

Дети хотят видеть лица своих героев

Александр Лосото
Александр Лосото

Олимпийские идеалы вырождаются?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Брак или сожительство

Все мнения
О проекте