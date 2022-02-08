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Москвичам рассказали, как город справляется с пандемией коронавируса

Георгий Соланович

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Ситуация с коронавирусом Вакцинация от коронавируса
Город
Москвичам рассказали, как город справляется с пандемией коронавируса
Фасад поликлиники / Фото: АГН Москва

В рамках борьбы с пандемией коронавируса в столичных поликлиниках изменили алгоритм работы и совершили прорыв в сфере телефонных консультаций. Информация об этом появилась на официальном сайте мэра Москвы.

Город уже больше трех недель сражается с «омикрон»-штаммом инфекции. В борьбе с болезнью Москве помогает подготовленная инфраструктура. В городских поликлиниках, например, появился новый алгоритм обслуживания пациентов, а также принят новый стандарт работы с пациентами с ОРВИ. В детских стационарах увеличили количество больничных коек, а для тех граждан, которые заметили у себя первичные симптомы ковида, врачи поликлиники предоставляют первичную аудиоконсультацию не выходя из дома.

Более того, теперь результат ПЦР-теста на следующий день появляется в электронной медицинской карте, а для помощи беременным с коронавирусом усилили мощности телемедицинского центра. Также в рамках борьбы с пандемией в Москве заработал 71 пункт для сдачи бесплатного экспресс-теста на COVID-19.

Еще одним прорывом в борьбе с вирусом стало развитие горячей линии 122 – с позвонившими общается виртуальный помощник, который передает полученную информацию оператору.

На официальном сайте мэра Москвы заключили, что в борьбе против коронавируса вакцинация до сих пор остается единственным способом победить инфекцию и напомнили, что вакцина «Спутник М», разработанная для подростков в возрасте от 12 до 17 лет, уже поступила в медицинские учреждения города.

7 февраля москвичам рассказали, как поменялись требования для больных COVID-19 и контактировавших с ними.

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