Ученые назвали ранее неизвестные симптомы рака

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В ходе недавних исследований ученые выявили два ранее неизвестных симптома рака поджелудочной железы.

Специалисты сообщили, что заболевание возникает, когда злокачественные клетки размножаются внутри поджелудочной железы, органа, вырабатывающего пищеварительные жидкости. Только 25 процентов больных этим видом рака выживают в течение одного или более лет после того, как им был поставлен диагноз.

Ученые выявили два наиболее серьезных ранее неизвестных симптома — жажда и темная моча.

Другими обнаруженными симптомами стали кровотечение в желудке или кишечнике, проблемы с глотанием, диарея, изменение привычек кишечника, рвота, расстройство желудка, брюшная масса, боль в животе, потеря веса, запор, боль в животе, потеря веса, запор, тошнота, метеоризм, изжога, лихорадка, усталость, потеря аппетита, зуд и боль в спине.

Исследователи установили, что пациенты могут за год до постановки диагноза испытывать данные симптомы. Им необходимо обратиться к врачу и тогда у них будет больше шансов победить рак, сообщается на портале Daily Express.

Врач объяснил, как определить онкологию по лицу. Медики назвали признак прогрессирующего рака, который проявляется на лице. Они объяснили, что он особенно заметен в утреннее время и проявляется в виде отеков на шее, руках, груди и лице.