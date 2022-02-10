Москва поднялась в рейтинге транспортной загруженности городов

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Москва поднялась вверх в рейтинге транспортной загруженности городов мира за минувший год. Его составил производитель навигационных устройств TomTom.

В верху списка расположились города, где ковидные ограничения сняты, а активность восстановилась. Ниже — полисы, где ограничения еще остались. Первое место занял Стамбул.

Индекс загруженности дорог в Москве составил 61 процент. То есть время в пути на 61 процент больше, чем в базовых условиях — примерно плюс пять минут к времени поездки. При этом деловая активность в столице практически не прекращалась: люди ездили на работу, транспорт работал в обычном режиме.

Такому результату город обязан ряду принятых мер: в Москве строились новые дороги, вводились ограничения для грузовиков, увеличивалась скорость машин на эстакадах. Развитие получила сеть выделенных дорог для наземного транспорта.

Примечательно, что уровень загруженности дорог в столице не увеличился с 2019 года, хотя количество единиц личного транспорта возросло на 350 тысяч. С 2019 года не изменилась и средняя скорость движения машин и составила 55 километров в час, уточнили на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее стало известно, что эстакада на северо-востоке города соединит три района столицы.