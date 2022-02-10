Российская сборная переместилась на девятое место в медальном зачете Олимпиады

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Россия переместилась с восьмой на девятую строчку медального зачета Олимпиады в Пекине.

Российскую сборную обогнали американцы после того, как сноубордистка Хлои Ким взяла второе золото в хафпайпе.

В активе сборной США, которая поднялась на шестую строчку, две золотые, пять серебряных и одна бронзовая медали. У россиян — две золотые, три серебряные и шесть бронзовых наград.

На первом месте в медальном зачете расположилась Германия (5-3-0), на втором — Норвегия (4-2-4), а третьем — Швеция (4-1-2).

При этом по общему числу медалей лидирует российская сборная (11). Следом идут австрийцы и норвежцы (по 10).

3 февраля правительство России утвердило распоряжение о вознаграждениях для победителей и призеров Олимпиады и Паралимпиады в Китае. Так, за золотую медаль спортсмен получит четыре миллиона рублей.

За второе место участнику Игр полагается вознаграждение в размере 2,5 миллиона рублей, а за третье — 1,7 миллиона. Вознаграждение также получат тренеры и те, кто сопровождает олимпийцев.

4 февраля в Пекине начались 24-е зимние Олимпийские игры. «Вечерняя Москва» разбиралась, какие виды спорта будут на Олимпиаде и какие ограничения будут действовать в период ее проведения, вспомнила крупный скандал, которым сопровождалась подготовка к соревнованиям, а также выяснила, в каком статусе будут выступать спортсмены из России.