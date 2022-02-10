Наталья Сергунина подвела первые итоги работы обновленной усадьбы Деда Мороза в Москве

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Волгоградский проспект, 168Дс7 Карта всех событий

За два месяца в Московской усадьбе Деда Мороза в музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино» провели более 40 тысяч интерактивных программ. Об этом в четверг, 10 февраля, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, в середине декабря прошлого года резиденция открылась после масштабной модернизации и теперь готова принимать гостей круглый год, а не только зимой.

— Московская резиденция Деда Мороза — именно то место, где и дети, и взрослые могут ощутить праздник независимо от сезона. Обновились интерьеры, появились новые площадки, например, лекторий, современные мультимедийные и выставочные пространства, — заявила Сергунина.

Она также отметила, что появившиеся в резиденции обновления будут работать круглый год. Только с начала этой зимы здесь было проведено более 40 тысяч интерактивных программ — экскурсий и мастер-классов.

Отмечается, что комплексный ремонт резиденции начался в апреле 2021 года. Специалисты разрабатывали концепцию, учитывая особенности территории. При этом было решено сохранить настоящий русский антураж — деревянные терема.

Во всех зданиях обновили инженерные системы и коммуникации, внутри провели отделочные работы и сделали перепланировку. Ремонт затронул не только здания и помещения. Прогулочные зоны усадьбы благоустроили, а на главной площади установили ель высотой 12 метров.

Усадьба принимает гостей ежедневно. Главная экскурсия под названием «В поисках заветного желания» — одна из самых популярных. Она проходит сразу в трех теремах — Деда Мороза, Снегурочки и в творческом тереме. За два месяца ее провели свыше 9,5 тысячи раз.

До этого сообщалось, что с начала акции «Почта Деда Мороза» в московскую усадьбу волшебника пришло более 35 тысяч бумажных писем и 8 тысяч электронных сообщений.

Дед Мороз получает письма не только из России, но и со всего света. Так, например, на почту московского Деда Мороза пришли письма из Таиланда, Латвии, Германии, Китая, США, Греции, Польши и многих других стран.