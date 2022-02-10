Ученые раскрыли смертельную опасность парацетамола

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Продолжительный прием парацетамола повышает риск инсульта и болезней сердца у пациентов с гипертонией. К такому выводу пришли ученые из Эдинбургского университета.

Специалисты привели исследование, в котором приняли участие 110 добровольцев, страдающих повышенным артериальным давлением. На протяжении двух недель часть из них пили парацетамол четыре раза в день, а другие — плацебо.

Помимо этого, две трети из участников параллельно принимали лекарство от гипертонии. Итоги исследования показали, что в среднем у испытуемых артериальное давление стало выше. Специалисты убеждены, что регулярное употребление парацетамола увеличивает риск заболеваний сердца или инсульта приблизительно на 20 процентов. Отмечается, что после прекращения приема препарата давление участников эксперимента вернулось к уровню, который был в начале исследования, пишет журнал Circulation.

Ранее ученые сообщили об опасном сочетании парацетамола с некоторыми продуктами. Так, медики не советуют употреблять совместно с парацетамолом все напитки, в которых даже в малой концентрации содержится этанол. К таким относится не только алкоголь, но также квас и кефир. Подобное сочетание может нанести вред печени из-за выработки токсичных метаболитов.