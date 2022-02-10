На станции электрозарядки в Шереметьеве произошло короткое замыкание

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Московская область, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина Карта всех событий

Короткое замыкание произошло в передвижной станции электрозарядки. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Он уточнил, что станция электрозарядки находится на стоянке техники для обслуживания самолетов. Для устранения неполадки были привлечены службы аэропорта.

На работу Шереметьева инцидент никак не повлиял.

5 февраля в аэропорту Шереметьево после сообщения о минировании была проведена проверка.

Ранее аноним сообщил о минировании четырех рейсов и помещения в терминале B в аэропорту Шереметьево.