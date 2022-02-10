На станции электрозарядки в Шереметьеве произошло короткое замыкание
Россия, Московская область, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина Карта всех событий
Короткое замыкание произошло в передвижной станции электрозарядки. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.
Он уточнил, что станция электрозарядки находится на стоянке техники для обслуживания самолетов. Для устранения неполадки были привлечены службы аэропорта.
На работу Шереметьева инцидент никак не повлиял.
5 февраля в аэропорту Шереметьево после сообщения о минировании была проведена проверка.
Ранее аноним сообщил о минировании четырех рейсов и помещения в терминале B в аэропорту Шереметьево.