Россияне рассказали о сроках истощения финансовой подушки

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Страховая компания «Росгосстрах Жизнь» и банк «Открытие» совместно с исследовательским центром А2 выяснили, какое время россияне смогут прожить в случае потери дохода и через какой период их финансовая подушка полностью истощится.

Так, 62 процента жителей страны признались, что сбережений им хватит не дольше чем на три месяца. Подушка 19 процентов россиян позволит им протянуть без дохода до полугода, 15 процентов — один год. Еще два процента респондентов рассказали, что их накоплений хватит на период от одного года до трех лет, такому же числу россиян — более чем на три года.

Большинству жителей России (58,5 процента) удалось накопить на черный день до 100 тысяч рублей, и лишь у полутора процентов респондентов сбережения превышают миллион рублей, пишет РБК.

До этого Игорь Липсиц, доктор экономических наук, профессор, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, почему россияне стали брать меньше кредитов и какое отношение к ним среди населения. Он объяснил, что в России существует две категории заемщиков. Первая — это люди, которые берут деньги в микрофинансовых организациях, потому что не могут выжить. А вторая — берет в банках. Это более грамотная категория граждан, где и наблюдается спад.