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Врач пояснил, почему в клиниках не будет очередей из желающих сдать анализ на антитела

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Врач пояснил, почему в клиниках не будет очередей из желающих сдать анализ на антитела
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Согласно новому приказу Минздрава, QR-код смогут получить россияне на основании положительного результата теста на антитела к коронавирусу. Но данное решение не приведет к появлению очередей из желающих сдать анализ в клиниках. Такое мнение высказал член экспертного совета при правительстве РФ, главный врач Euromed Clinic Александр Абдин.

По его мнению, людей, желающих получить QR-код таким образом, уже не очень большое количество. Многие получили QR-код после болезни или вакцинации.

— В итоге получается, что желающих получить QR-код на основании титра антител не так уж и много. Поэтому я не предвижу никакой сверхнагрузки для медицинских учреждений. Наплыва желающих не ожидаем, — отметил Абдин в комментарии ФАН.

По словам врача, новый приказ Минздрава рассчитан на достаточно узкую группу лиц, которые по разным причинам не смогли получить QR-код ранее. Например, те, кто перенес болезнь бессимптомно и не обращался за помощью к медицинским специалистам, но при этом у них зафиксирован высокий уровень антител.

С 21 февраля россияне смогут получить сертификат о вакцинации от коронавируса на основании данных об антителах.

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