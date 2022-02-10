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Сябитова назвала причины роста разводов россиян

Ирина Игнатенко

Общество
Сябитова назвала причины роста разводов россиян
Фото: Youtube / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

Рост количества разводов в России связан с «потерянным поколением» и модными в соцсетях дискуссиями на тему «как прогнуть мужчину». Об этом заявила телеведущая ток-шоу «Давай поженимся», профессиональная сваха Роза Сябитова.

Она отметила, что на печальную статистику разводов влияет большое число факторов.

— Ментальность изменилась, влияние времени, соцсетей, живем в сложное время, пандемия, плюс выросло такое «потерянное поколение». Это молодежь, у которой сбиты по жизни ориентиры, — отметила она в комментарии НСН.

Она также добавила, что многие родители подают плохой пример, так как не умеют строить отношения и говорить о своих чувствах. Кроме того, большое количество громких разводов в сфере шоу-бизнеса, многие усваивают такую модель поведения.

Также многим молодым людям, по словам Сябитовой, свойственны эгоизм и желание думать только о себе, а это отрицательно сказывается на отношениях.

До этого Сябитова предложила своим подписчикам порассуждать на тему нравов современных девушек, подняв вопрос об их меркантильности.

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