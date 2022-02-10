Экс-глава Мюнхенской конференции рассказал, как в 2007 году уговорил Путина выступить

Фото: Администрация президента РФ

Бывший советник германского канцлера Гельмута Коля Хорст Тельчик рассказал, как пригласил президента России Владимира Путина выступить на Мюнхенской конференции по безопасности 2007 года.

По словам политика, у него появилась возможность несколько раз встретиться с российским лидером после его вступления в должность.

— В один из таких случаев я лично пригласил его на Мюнхенскую конференцию по безопасности, председателем которой я был. Он сказал мне, что теперь у него есть два приглашения, одно на бизнес-конференцию в Давос и одно от меня. Что если бы он поехал, то сначала бы поехал ко мне. И он сдержал свое слово, — приводит слова Тельчика РИА Новости.

Он отметил, что Путин в своей речи поднял важные вопросы, среди которых размещение систем ПРО США в Восточной Европе, которые, по мнению президента, направлялись не против предполагаемых иранских ракет, а против России.

После этого Тельчик призвал США, НАТО и Россию выработать общие решения поднятых в речи российского президента вопросов.

До этого экс-глава Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что президент РФ Владимир Путин в Мюнхенской речи 2007 года был прав, ситуация в мире с тех пор еще больше обострилась. Российский лидер на Мюнхенской конференции по безопасности жестко раскритиковал внешнюю политику Соединенных Штатов и идеи однополярного мира, он резко выступил против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов противоракетной обороны США.