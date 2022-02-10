Экс-глава Мюнхенской конференции рассказал, как в 2007 году уговорил Путина выступить
Бывший советник германского канцлера Гельмута Коля Хорст Тельчик рассказал, как пригласил президента России Владимира Путина выступить на Мюнхенской конференции по безопасности 2007 года.
По словам политика, у него появилась возможность несколько раз встретиться с российским лидером после его вступления в должность.
— В один из таких случаев я лично пригласил его на Мюнхенскую конференцию по безопасности, председателем которой я был. Он сказал мне, что теперь у него есть два приглашения, одно на бизнес-конференцию в Давос и одно от меня. Что если бы он поехал, то сначала бы поехал ко мне. И он сдержал свое слово, — приводит слова Тельчика РИА Новости.
Он отметил, что Путин в своей речи поднял важные вопросы, среди которых размещение систем ПРО США в Восточной Европе, которые, по мнению президента, направлялись не против предполагаемых иранских ракет, а против России.
После этого Тельчик призвал США, НАТО и Россию выработать общие решения поднятых в речи российского президента вопросов.
До этого экс-глава Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что президент РФ Владимир Путин в Мюнхенской речи 2007 года был прав, ситуация в мире с тех пор еще больше обострилась. Российский лидер на Мюнхенской конференции по безопасности жестко раскритиковал внешнюю политику Соединенных Штатов и идеи однополярного мира, он резко выступил против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов противоракетной обороны США.