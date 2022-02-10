Диетолог Гинзбург назвал главные продукты для здоровья легких

Фото: Pexels

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, какие продукты нужно есть, чтобы сохранить здоровье легких.

Он подчеркнул, что продукты питания и биоактивные вещества, в них содержащиеся, действуют на весь организм: и на мозг, и на кости, и на сердце. При этом до последнего времени медицинское сообщество не особо задумывалось, какое питание актуально для легких, но с приходом ковида эта тема стала важна. Исследования показали, что для легких нужно, чтобы в пище было достаточно жиров и витаминов.

— Первый продукт — это яйца. Они не повышают холестерин и являются источником белка, витамина А, В, D и селена. Легкие состоят из волокнистой соединительной ткани, и легочные альвеолы покрыты веществом, которое состоит преимущественно из жиров, — объяснил врач в новом выпуске программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Второй продукт — масло и продукты, богатые жирами:

— Жиры в рационе особенно нужны в период пандемии. Молочный жир помогает восстанавливаться организму, а растительные жиры обладают противовоспалительным действием. В эту группу пойдут оливки, маслины и авокадо, а также сливочное масло.

Третий продукт — томаты и яблоки. Исследование, которое длилось 10 лет, показало, что те, кто едят более двух яблок в день, имеют больший объем легких. В томатах содержатся необходимые антиоксиданты, которые особенно нужны легким в период пандемии. Чтобы поддерживать здоровье, в сутки нужно съедать хотя бы два помидора.

Врач рассказала, употребление каких продуктов укрепляет иммунитет к концу зимы.