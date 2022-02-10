СМИ сообщили о госпитализации Билана с коронавирусом

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Популярного российского певца Диму Билана госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг, 10 февраля, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, певец находится в состоянии средней тяжести.

Известно, что Билан жаловался на боль в горле и заложенность носа, а также повышение температуры тела до 37,5 градуса.

Экспресс-тест на коронавирусную инфекцию оказался отрицательным, тогда как ПЦР подтвердил у артиста коронавирус. КТ не показала у певца поражения легких. Также у Билана не наблюдается дыхательной недостаточности. Лечение музыканта осложняет ларинготрахеит.

Однако продюсер певца Яна Рудковская в беседе с «ВМ» заявила, что информация о госпитализации артиста — «полный бред».

— Дима Билан в прямом эфире в своем Instagram уже сообщил, что новость о госпитализации — полный бред. Нужно следить за его эфирами в социальных сетях, чтобы знать, — сообщила она.

До этого стало известно, что в состоянии госпитализированного с коронавирусом лидера ЛДПР Владимира Жириновского наблюдается отрицательная динамика. У него прогрессирует дыхательная недостаточность. Степень поражения правого легкого оценивается на 30 процентов, левого — на 50 процентов, при этом площадь поражения увеличивается. Ситуация со здоровьем Жириновского осложняется наличием у него сахарного диабета.