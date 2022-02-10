Рост положительных случаев ковида в статистике Москвы связан с учетом экспресс-тестов

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Рост заражений коронавирусной инфекцией в московской статистике связан с тем, что теперь в ней учитываются и экспресс-тесты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил оперштаб Москвы.

Речь идет о постановлении «Профилактика новой коронавирусной инфекции» Главного государственного санитарного врача РФ от 4 февраля 2022 года.

— Рост главным образом связан с введением изменений в порядок учета новых случаев COVID-19 на федеральном уровне. К ежедневному учету случаев COVID-19 наряду с результатами ПЦР-диагностики принимаются результаты проведенных в поликлиниках экспресс-тестов. При сохранении прежней методики учета новых случаев сегодня наблюдалось бы существенное снижение заболеваемости, — уточнили в оперштабе.

В Telegram-канале также отметили, что алгоритм лечения для пациентов не меняется — наблюдение за инфицированным начинается сразу после получения положительного экспресс-теста.

Ранее сообщалось, что московские врачи за сутки вылечили от ковида почти 25 тысяч человек. Таким образом всего за время пандемии московские врачи вылечили от болезни 2 118 897 пациентов.