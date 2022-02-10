Московские врачи за сутки вылечили от ковида почти 25 тысяч человек

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В Москве за сутки вылечились от коронавируса 24 364 граждан. Об этом в четверг, 10 февраля, сообщили в оперштабе Москвы.

Таким образом, всего за время пандемии московские врачи вылечили от болезни 2 118 897 пациентов.

Количество новых случаев за сутки составило 22 747, а госпитализированы с этим диагнозом 1374 человек. К аппарату ИВЛ подключили 629 граждан. За сутки в городе скончались от коронавируса 84 человека, говорится в сообщении Telegram-канала оперштаба.

За минувшие сутки в 85 субъектах РФ выявили 197 076 новых случая заболевания коронавирусом.

Ранее столичные медики рассказали «Вечерней Москве», какие обследования необходимо провести после перенесенного коронавируса и на что обратить особое внимание после болезни.

Накануне главный врач ГБУ здравоохранения РК «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики», хирург высшей категории Владимир Мещеряков пояснил, почему штамм коронавируса «омикрон» большая часть людей переносит легче. Он отметил, что у людей, переболевших другими штаммами, уже сформировался определенный иммунитет.