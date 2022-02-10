«Сожгли роговицу»: певица Люся Чеботина рассказала об ужасах на «Новой волне»

Фото: Youtube / Super!

Популярная певица Люся Чеботина рассказала о своем участии в музыкальном конкурсе «Новая волна».

Исполнительница участвовала во многих музыкальных проектах, и по ее мнению, лучшим из них по организации и отношению к артисту был украинский «Голос». Об участии на «Новой волне» девушка рассказывает менее радужно.

— Мне не понравилось, что не дается никакого выбора музыкального материала. Например, на «Новой волне» мне дали петь «Бедную овечку», а я говорю, что мне не подходит тональность, мне не нравится аранжировка. Но мне говорят: «Ты должна петь это». Я говорю: «Мне платье не подходит». А мне отвечают: «Нет, ты должна выглядеть так!». Если тебе что-то не нравится или не устраивает, ты можешь уйти, — сказала артистка в новом выпуске шоу «Алена, блин!» на YouTube-канале Super.

Также девушка поделилась историей, как чуть не лишилась зрения на конкурсе. Организаторы сказали ей снять нарощенные ресницы, но процедура прошла не совсем удачно: жидкость, которая растворяет клей, попала в глаза и сожгла Чеботиной роговицу. В результате стилисты отказались с ней работать, и собираться на сцену ей пришлось самостоятельно.

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