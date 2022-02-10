«Разговор немого с глухим»: Лавров прокомментировал переговоры с главой МИД Британии

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Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал состоявшиеся переговоры со своей британской коллегой Лиз Трасс по Украине, назвав их «разговором немого с глухим».

По словам министра, несмотря на то, что беседа была подробной, она не принесла ожидаемых результатов.

— Я, честно говоря, разочарован тем, что разговор немого с глухим у нас получается: вроде бы слушаем, но не слышим, — цитирует Лаврова ТАСС.

Он добавил, что «подробнейшие разъяснения» с российской стороны «упали на неподготовленную почву».

До этого министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым заявила, что цель ее визита в Москву — призвать Россию следовать дипломатическим путем в ситуации с Украиной. По ее словам, Британия не может игнорировать «наращивание более 100 тысяч военных на границе с Украиной в попытке подорвать суверенитет Украины и территориальную целостность». Глава МИД Британии отметила, что военные действия на Украине станут катастрофой не только для жителей этой страны, но и для россиян и «европейской безопасности».