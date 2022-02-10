Суд в Краснодарском крае приговорил подростка к пяти годам колонии за терроризм

Фото: СК РФ

Первый Восточный окружной военный суд приговорил к пяти годам колонии подростка из города Канска Красноярского края, который обвинялся в прохождении обучения террористической деятельности и изготовлении и хранении взрывчатки. Об этом в четверг, 10 февраля, сообщил адвокат Павел Чиков.

— Никита Уваров признан виновным по статье 205.3 УК РФ. Ему назначено наказание 5 лет лишения свободы в колонии и 30,000 рублей штраф, — написал Чиков в своем Telegram-канале.

Он добавил, что подростка взяли под стражу в зале суда.

Кроме того, адвокат отметил, что еще двоих подсудимых освободили от уголовной ответственности, так как они оказали содействие следствию.

По версии следствия, в период с октября 2019 по июнь 2020 года подростки самостоятельно учились изготавливать взрывчатые вещества и отрабатывали их применение на пустырях и стройках. В их отношении возбудили уголовные дела за прохождение обучения осуществлению террористической деятельности и участие в террористическом сообществе. Позже последнее было прекращено.

В марте прошлого года правоохранители возбудили новое уголовное дело по факту изготовления взрывчатки. В мае расследование уголовных дел в отношении трех 15-летних подростков было завершено.

До этого сообщалось, что 22 января 2022 года Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал двух подростков 2004 года рождения за рассылку ложных сообщений о минировании.