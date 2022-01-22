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Двух подростков в Красноярске арестовали из-за ложных сообщений о минировании

Георгий Соланович

Происшествия
Двух подростков в Красноярске арестовали из-за ложных сообщений о минировании
Фото: МВД

Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал двух подростков 2004 года рождения за рассылку ложных сообщений о минировании. Об этом сообщили в Красноярском краевом суде.

Там уточнили, что на данный момент суд избрал школьникам меру пресечения в виде заключения под стражу до 23 февраля 2022 года.

Ранее в СМИ появились сообщения о задержании нескольких подростков, обвиняемых в рассылке ложных сообщений о минировании. По данным РИА Новости, школьники учились хорошо и не совершали правонарушений.

20 января свыше ста школ эвакуировали в Красноярске из-за анонимных сообщений с угрозами о минировании образовательных учреждений. Это произошло из-за того, что на электронные почты учреждений поступили ложные анонимные сообщения об угрозах терроризма.

В среду, 12 января, 151 школу эвакуировали в Екатеринбурге из-за сообщений о минировании. В департаменте здравоохранения города отметили, что всего в Екатеринбурге насчитывается 163 школы. Таким образом эвакуация не коснулась всего 12 образовательных учреждений. При этом по итогам проверок правоохранители еще ни разу не нашли в учреждениях каких-либо опасных веществ.

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