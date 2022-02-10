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НАТО допустило размещение боевых групп в районе Черного моря

Иван Юминов

В мире
НАТО допустило размещение боевых групп в районе Черного моря
Фото: flickr/nato

НАТО рассматривает возможность размещения боевых групп в районе Черного моря около Румынии. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в четверг, 10 февраля.

— Мы сейчас изучаем возможность долгосрочного присутствия на юго-востоке альянса. Сейчас у нас есть боевые группы в странах Балтии и Польше, — рассказал чиновник.

При этом альянс изучает возможность размещения подобных групп в Румынии, в районе Черного моря, уточнил он. Вооруженные силы Украины в нынешнее время подготовлены гораздо лучше, нежели чем в 2014 году, приводит слова Столтенберга сайт НАТО.

9 февраля политолог Сергей Марков заявил «ВМ», что России следует вести диалог по безопасности в Европе напрямую с США, так как страны Веймарского треугольника — Франция, ФРГ и Польша — не являются независимыми в решении этого вопроса. По его словам, лидеры трех европейских государств «играют роль массовки».

Эксперт также добавил, что наличие среди стран, выступивших с подобным заявлением, «жестко антироссийской и проамериканской» Польши свидетельствует о том, что Франция и Германия отказываются от своей самостоятельной позиции.

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